Reforços: Paysandu anuncia as contratações de zagueiro e volante

O Paysandu anunciou na manhã desta quinta-feira (4) a contratação de mais dois reforços. Como antecipado por O Liberal, o volante Jhonnatan, revelado pelo Remo, fechou com o Papão e retorna ao clube após quatro anos. Já o zagueiro Alisson, que estava na Ponte Preta-SP e é campeão da Série C e D do Brasileiro, também é mais uma opção para o técnico Itamar Schulle. Ambos ainda passarão por exames médicos.

FICHA TÉCNICA

Nome: Alisson Pereira Santana

Nascimento: 21/08/1993 (27 anos)

Naturalidade: Campina Grande (PB)

Altura: 1,86 m

Peso: 85 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Feirense-BA, Treze-PB, Rio Branco-PR, Operário Ferroviário-PR e Ponte Preta-SP



FICHA TÉCNICA

Nome: Jhonnatan Guimarães Saraiva Teixeira

Nascimento: 18/02/1992 (29 anos)

Naturalidade: Belém (PA)

Altura: 1,74 m

Peso: 67 kg

Posição: volante

Clubes: Clube do Remo, Paysandu, Ceará, Portuguesa-RJ, CSA-AL e Náutico-PE