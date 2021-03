Volante é apresentado pelo Paysandu e afirma: 'Espero poder ajudar como da última vez'

O volante Jhonnatan já está integrado no Paysandu e, no último sábado, foi apresentado. Ele comentou sobre o retorno para o time bicolor.

“O Paysandu é um clube que já conheço. Tem o Ítalo (Rodrigues, executivo de futebol), que já me conhece e foi quem me levou para o Náutico. Ele me apresentou o projeto do Paysandu e eu por já conhecer o fanatismo do torcedor, pesou na escolha. E também pelos profissionais que estão aqui e já trabalhei me deixa mais à vontade para fazer o meu trabalho, mais confiante para trabalhar no dia a dia”, comentou, relembrando as outras passagens pelo clube.

“Espero poder ajudar como da última vez. Fiz mais de 100 jogos com a camisa do Paysandu e isso mostra que tive uma regularidade durante o período. Espero novamente repetir, ter atuações melhores, ser importante para o Paysandu em 2021, buscar o retorno à Série B e vou me preparar. É trabalhar para poder estar sempre bem e ajudar o Paysandu dentro de campo”, disse.

O Paysandu vai faze dois jogos em uma semana. O primeiro será contra o Madureira-RJ, na quarta-feira (10), às 15 horas, Estádio Anicesto Moscoco, no Rio de Janeiro, pela primeira fase da Copa do Brasil, e é importante pelo valor da premiação que a CBF dá para cada clube quando passa de fase. O segundo jogo será contra o Carajás, no domingo (14), pelo Campeonato Paraense. Jhonnatan não estará em campo no jogo de quarta. Mas deve ser relacionado para o jogo de domingo.

“O calendário deu uma mudada. É jogo em cima de jogo. A missão sempre vai ser difícil. Mas estamos trabalhando no dia a dia, se preparando, estou conhecendo o elenco, o Itamar (Schulle), joguei contra ele. Mas acredito que vamos nos preparar da melhor maneira para estar sempre bem e honrando a camisa do Paysandu”, comentou.

As partidas do Paysandu terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.