Volante ex-Paysandu aciona Papão na Justiça, mas processo pode ser extinto por falta de provas

Após acertar a ida para o Londrina-PR, clube da Série B do Brasileiro, o volante Ratinho acionou o Paysandu na Justiça e cobra o valor de R$ 124.344,00. Por meio de seus representantes, Ratinho abriu ação trabalhista no dia 23 de dezembro de 2021 e o processo tramita na 14ª Vara do Trabalho de Belém. No entanto, o caso pode ser extinto por falta de provas.

VEJA MAIS

Despacho

No despacho feito pelo juiz titular Marco Plínio da Silva Aranha, foi determinado que o jogador deve apresentar o memorial de cálculo - que é a discriminação dos valores devidos - para indenização. O prazo estabelecido é de 15 dias - a partir do último dia 10 de janeiro de 2022.

“Constata-se que a inicial veio desacompanhada do memorial de cálculo, o que impede o regular prosseguimento do feito. Diante disso, determina-se que o(a) reclamante apresente os cálculos, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem a resolução do mérito”, apontou Marco Plínio no documento.

Passagem pela Curuzu

Ratinho chegou ao Paysandu no início de 2021, após negociações com o Goiás-GO, equipe que defendeu por cinco temporadas. O jogador atuou 40 partidas vestiNdo a camisa do Bicolor, a maioria das vezes como titular. Ratinho também jogou na posição de meia na equipe alviceleste e ficou até o fim da temporada, mesmo com o Papão já fora da Série C e encerrou seu ciclo em Belém disputando a Copa Verde.

A reportagem procurou o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, para falar sobre o tema. Até o momento, a reportagem não obteve respostas.

Despacho do processo de Ratinho (Reprodução / Site TRT 8ª região)

Despacho do processo de Ratinho (Reprodução / Site TRT 8ª Região)