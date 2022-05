Volante do Paysandu aposta em recuperação diante do Volta Redonda; saiba mais

O Paysandu tem dois jogos importantes pela frente, na continuidade da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o São José e deixar o G8, os bicolores querem reverter a situação diante da torcida. O primeiro confronto dos dois em casa acontece neste domingo, a partir das 19 horas, contra o Volta Redonda.

Para o volante Wesley, o Paysandu deve apresentar um futebol diferente do que fora visto na sexta rodada, sobretudo pelas condições do gramado de jogo. “Ali o piso atrapalhou um pouco o estilo de jogo da nossa equipe, mas não vem ao caso. Agora é focar na próxima partida. É importante fazer o nosso papel dentro de casa com o apoio da torcida. Quero convocar todos os torcedores para estarem presentes no domingo”, diz.

A principal motivação do time, segundo o volante, é alcançar a parte de cima da tabela. Antes da derrota para o São José, os bicolores estavam na oitava posição, mas acabaram caindo para o décimo lugar, onde se mantém com nove pontos em seis partidas.

"Estar ali entre os quatro é muito importante. Temos que aproveitar o máximo possível a pontuação no decorrer do campeonato”, entende. Depois do Volta Redonda, o Papão encara o Manaus, também na Curuzu. Enquanto o time carioca é o terceiro colocado, a equipe manauara é a vice-líder da Série C, o que torna os próximos desafios, na visão de Wesley, de extrema importância e dificuldade.