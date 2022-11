Vila Nova anuncia venda de mais de 10 mil ingressos para final da Copa Verde contra o Paysandu

Às vésperas da decisão da Copa Verde, o Vila Nova anunciou que mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente para o duelo que põe frente a frente o Tigre goiano e o Papão da Curuzu. A partida será realizada no estádio Seera Dourada, em Goiânia, a partir das 19 horas deste sábado (19).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Paysandu e Vila Nova decidem pela primeira vez um título da Copa Verde. Do lado bicolor, a expectativa gira em torno da conquista do terceiro título em seis finais, contra duas finais do Vila Nova e nenhum troféu. No ano passado, os goianos perderam a chance ao serem derrotados pelo Clube do Remo.

SAIBA MAIS



No primeiro jogo da final deste ano, disputado na Curuzu, os dois times ficaram no 0 a 0. Uma vitória simples para qualquer lado garante o caneco. Já o empate leva a decisão para as penalidades máximas. A delegação do Paysandu embarcou rumo à Goiânia na madrugada desta sexta-feira e já se encontra no local da decisão.