VÍDEO: técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos convoca torcida para o clássico Re-Pa: 'Precisamos'

O clube do Remo e o Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela partida ida da semifinal da Copa Verde. O jogo ocorre no Mangueirão e é o primeiro duelo dos quatro que a dupla Re-Pa vai fazer nos próximos 12 dias. Por conta da importância da disputa e tradição do clássico, o treinador do Papão, Hélio dos Anjos, convocou os torcedores para comparecerem ao estádio e apoiar o time diante do Leão Azul.

"Nós temos um grande jogo. Um Re-Pa importante para nós, para a gente sair bem para esses quatro jogos que teremos contra o nosso principal adversário. Tudo o que conseguimos até agora foi com todos juntos, o pessoal do futebol, direção e principalmente a torcida nos dando apoio sempre. Contamos isso e precisamos disso, da presença do nosso público, da fiel bicolor com a gente", convocou Hélio dos Anjos por meio de um vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Segundo informações divulgadas pelo Paysandu mais de 17 mil ingressos já foram vendidos do lado B do Mangueirão, onde fica a torcida bicolor. O número corresponde a quase 70% dos bilhetes a que os torcedores do Papão têm direito. Ao todo, 25 mil entradas foram disponibilizadas para cada um dos times.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, com três títulos. Além disso, o clube é o que possui mais participações em finais do torneio, sendo 7 decisões. Assim, o Bicola vai em busca de uma final e título para selar, ainda mais, a dominância na competição.

A partida entre Remo e Paysandu ocorre nesta quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa de OLiberal.com.