VÍDEO: Ídolo do Paysandu sobre idolatria dos argentinos a Maradona: 'Tratado como um rei'

O goleiro Ronaldo deu entrevista na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio da Curuzu, para falar sobre a lenda do futebol Diego Armando Maradona. O ex-jogador morreu aos 60 anos, vítima de um ataque cardiorrespiratório. Ronaldo falou sobre a experiência de ter jogado - e vencido - contra o Boca Juniors-ARG na Libertadores de 2003, em um jogo que contou com a presença de Maradona: