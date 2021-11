VÍDEO: Há 15 anos, Paysandu sofria a maior goleada da Série B e levava de 9 do Paulista

O dia 18 de novembro ficou marcado na história do Paysandu. O clube paraense entrou em campo no Estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiái (SP), pela penúltima rodada da Série B de 2006, em campo, o time alviceleste acabou sendo goleado por 9 a 0.

A equipe bicolor vivia uma crise financeira em 2006, jogadores com salários atrasados e o time em queda de rendimento na reta final da competição e uma apresentação que até hoje é questionada por torcedores. O técnico Sinomar Naves tentou motivar a equipe, mas em campo, o Paysandu sofreu a maior goleada da Série B, 9 a 0 para o Paulista, que terminou com discussão no vestiário, debandada da equipe e rebaixamento para a Série C na última rodada.

Em entrevista ao O Liberal ano passado, Sinomar Naves disse que ficou inconformado com o que os jogadores estavam fazendo e chegou a afirmou que anos depois, alguns atletas confessaram que a intenção era “entregar” o jogo contra o Remo, mas fizeram contra o Paulista.

“Quando a bola rolou percebi algo de errado. Os jogadores não corriam, não obedeciam, não faziam as coisas que treinamos e cobrei no vestiário. Estava inconformado com o que eles estavam fazendo com o Paysandu e funcionários. E fui para brigar com esse jogador, mas alguns separaram. Anos depois atletas confirmaram que parte do grupo queria ter aberto o jogo no clássico contra o Remo e que muitos já viajaram com todas as suas coisas, pois não voltariam a Belém, já sabendo o que iria ocorrer. Foi triste, uma sensação de impotência”, falou Sinomar, sem citar com qual atleta brigou.

O ex-jogador e ídolo do Paysandu, Zé Augusto, também citou bastidores da partida. Em entrevista em 2019 ao Programa “Abre o jogo”, de O Liberal, citou que atletas não deram o “seu melhor” em campo e afirmou que o jogo estava “estranho”.

"O treinador chamou eu e o Balão para entrar. O Balão não quis, mas eu, como sempre gostei de vestir a camisa do Paysandu e fazer meu melhor, entrei quando já estava 5 a 0. Acabei até voltando para a zaga para tentar tirar algumas bolas, mas eu vi que estava estranho aquele jogo. Eu vi alguns jogadores que não estavam tentando fazer o melhor pela camisa do Paysandu", disse.

Ficha técnica - Paulista 9 x 0 Paysandu

Data: 18 de novembro de 2006

Local: Estádio Jayme Cintra - Jundiaí-SP

Árbitro: Rogério Pereira da Costa (MG)

Cartões Amarelos

Paulista: Marcus Vinícius e Eduardo

Paysandu: Júnior, João Paulo, Élson, San e João Vitor

Cartão Vermelho

Paysandu: Júnior

Gols

Paulista: Dema, aos cinco, Jaílson, aos 29, Fábio Vidal, aos 36, Marcus Vinícius, aos 45, e Jaílson, aos 46 minutos do primeiro tempo; Victor Santana, a um, Jaílson, aos três, Jaílson, aos 16, e Jaílson, aos 31 minutos do segundo tempo.

Paulista: Victor (Róbson); Marco Aurélio, Dema, Rever e Fábio Vidal (Eduardo); Glaydson, Marcus Vinícius, Marcelo Oliveira e Felipe Sodinha; Victor Santana (Leandro Alves) e Jaílson - Técnico: Vágner Mancini

Paysandu: Márcio; Oziel, João Paulo (Esquerdinha), Júnior e João Vitor; Marabá, San, Élson (Rodrigo), Rogerinho e Têti (Zé Augusto); Aldrovani - Técnico: Sinomar Naves