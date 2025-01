Vídeo: Ex-Paysandu, Esli García é abordado por torcedores em bar de Goiânia

O atacante Esli Garcia, que deixou recentemente o Paysandu, foi abordado por torcedores na saída de um bar no início desta semana, em Goiânia. Conforme as informações, o jogador estava de folga. O venezuelano foi contratado pelo Goiás-GO, que não faz um bom início de temporada, para reforçar a equipe em 2025.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o jogador está na rua e é abordado por dois homens. Na gravação, não se consegue ouvir a conversa entre os três, mas, em um momento, um dos envolvidos gesticula bastante enquanto fala algo. Apesar disso, Esli não esboçou reação.

Cenário

A equipe goiana não fez um bom início de temporada. O Esmeraldino ainda não venceu no Campeonato Goiano, acumulando uma derrota e um empate. Com isso, os torcedores estão insatisfeitos com a atuação do time. A primeira partida de Esli García no clube foi contra o CRAC-GO, no último sábado (18). O jogador começou no banco e entrou ao longo do jogo, válido pela segunda rodada do Estadual. O duelo terminou empatado.

O venezuelano ainda busca seu espaço na equipe. Vale destacar que, apesar do bom desempenho com a camisa bicolor, o atacante não costumava ser titular, tanto sob o comando de Hélio dos Anjos quanto de Márcio Fernandes.

O atacante de 24 anos se destacou no Paysandu na última temporada, após marcar 14 gols e ajudar o time a permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, por conta de divergências nas negociações, García não renovou com o clube bicolor e, no dia 1º de janeiro de 2025, anunciou sua saída do Bicola.

Em seguida, o atacante foi confirmado pelo Goiás e vai disputar a Segunda Divisão do Brasileiro, onde enfrentará seu ex-time, Paysandu, e o Remo.

Na próxima quarta-feira (22), o Goiás buscará a primeira vitória na temporada contra o Goiânia. A partida ocorre às 19h30, no estádio Serrinha. O duelo pode marcar o segundo jogo do venezuelano com a camisa do Verdão.