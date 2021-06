Uniformizada do Paysandu cria 'disque balada' para receber denúncias de jogadores em festas

O episódio de Ari Moura, ex-jogador do Paysandu, no último final de semana, que foi para balada após tropeço do time na Série C, rendeu a demissão do atacante. Nesta mesma temporada outras situações parecidas ocorreram no clube e a uma torcida uniformizada do Paysandu decidiu criar o “disque balada”, onde qualquer torcedor que perceber algum jogador em festas, poderá fazer contado com o número de Whatsapp e “denunciar”.

A uniformizada fez uma postagem em sua página oficial, pedindo para que o torcedor seja “os olhos e ouvidos” dela nesse momento. A torcida afirma que “acabou a vida boa” e que o monitoramento será 24 horas.

“Atenção, Fiel! Precisamos da ajuda de vocês nesse momento, sejam nossos olhos, nossos ouvidos, viu jogador em festa? Viu jogador bebendo em posto de gasolina? Viu jogador em ‘rock’ privado? Nos avise. Chegou a hora de acabar com essa moleza, atleta tem que usar sua folga pra descansar, que usar pra encher a cara? Pede para sair do Paysandu. Encaminhe a foto e a localização e o resto deixem conosco. Acabou a vida boa”, publicou.

Muitos torcedores do Paysandu comentaram na postagem concordando com a situação, além de pedir atitudes contra a atual diretoria.

“Pra cima desses folgados, peladeiros”

“Agora bote fé”

“Tá certo! ‘Botem’ nesses dirigentes também”

“O presidente e sua diretoria deveriam ter essa mesma ‘conversinha’”

“Se quer cobrar de verdade, comecem da diretoria”

Paysandu se pronuncia

A equipe de esportes de OLiberal entrou em contato com o Paysandu para um posicionamento sobre o caso. Em nota o clube respondeu que todos são orientados a cumprir o protocolo de saúde e que não pode proibir os atletas de qualquer ato em seu período de folga.

"O Paysandu Sport Club esclarece que todos os atletas, integrantes da comissão técnica e demais colaboradores do clube são orientados a cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19 desde o início da pandemia.Durante o período de folga, que é um direito concedido por lei, o clube jamais irá proibi-los de qualquer ato, desde que ajam dentro da legalidade"