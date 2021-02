Treinador interino do Paysandu releva diálogo com o árbitro que validou gol ilegal: 'Iria rever'

Treinador interino do Paysandu até esta quarta-feira (04), Aylton Costa, saiu do comando da equipe profissional tendo que lidar com uma polêmica: a validação de um gol absolutamente ilegal da arbitragem, cuja condução foi do Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, de Goiás. O assistente que legalizou o lance foi Paulo Cesar Ferreira de Almeida, também de Goiás.

No entanto, apesar do sentimento de revolta da diretoria e atletas, Aylton evitou uma forma mais enfática de expressar o assunto. "Foi um erro grave. Lamentamos, poderíamos ter saído com a vitória. Mas vamos deixar a diretoria resolver e a gente cuida da parte do campo". A respeito da conversa que travou com o árbitro, Aylton revelou que ele prometeu reavaliar o lance. "Conversou com a gente, falou que iria rever. Mas sabemos que não acontecerá nada"

Aylton ainda falou que fez adaptações ao esquema tático, já que quatro atletas oriundos do sub-23 atuaram na partida. "Jogaram nesse esquema, tentei adaptar da melhor forma possível . Já esperava que eles fossem se iriam sair bem. E depois da confusão, tivemos mais chances que o Manaus", colocou.

Aylton será substituído por Itamar Schulle a partir desta quinta-feira (04).