Treinador avalia desfalques e cogita mudar esquema tático do Paysandu para jogo contra o Manaus

A ausência do volante Mikael, suspenso da próxima partida do Paysandu pela Série C do Brasileirão, foi tema de entrevista coletiva na manhã deste domingo (29), no estádio da Curuzu, em Belém. Durante a conversa com a imprensa, o técnico Márcio Fernandes disse que ainda "quebra cabeça" pra escolher o substituto do jogador no meio de campo bicolor. O treinador, inclusive, disse que cogita mudar o esquema tático da equipe para suprir o desfalque.

"Não temos nenhum jogador com a característica do Mikael. Fiz alguns testes, com jogadores que tem características parecidas, e não conseguimos êxito. Dentro do grupo, temos que buscar outras opções ou até mudar de formação, para que a gente possa achar um ponto de equilíbrio e não sinta tanto a saída do Mikael", disse.

Além de Mikael, Márcio Fernandes terá outro importante jogador suspenso da partida contra o Manaus, pela Terceirona. É o meia-atacante Marlon, líder de assistências da equipe na temporada. Apesar do desfalque, o treinador avalia que o Paysandu tem um elenco qualificado e que há peças de reposição para o setor.

"Nosso elenco é muito qualificado, mas não podemos duvidar da qualidade desses jogadores que estão saindo por suspensão. São jogadores que estão em bom momento e nos ajudam bastante. Claro, vamos perder um pouco de entrosamento com os desfalques, mas os atletas que entrarem vão dar conta do recado", disse.

Paysandu e Manaus se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Márcio Fernandes:

Meta de pontos da Série C

"Acho que precisamos pontuar o máximo possível. Não temos que pensar em 28 pontos, porque isso nos deixa em dificuldade na segunda fase. Temos que buscar a primeria colocação geral, que nos dá prioridade nas finais. Penso logo em classificar, independente dos pontos"

Cobranças ao elenco

"A gente está sofrendo algumas críticas mediante ao que o clube passou no ano passado. A última temporada não foi maravilhosa e o clube sofreu no campeonato. Então, o torcedor vem com a cabeça chateada por isso. Nossa cobrança vai ser maior e, talvez, se tivéssemos tido bons momentos no ano passado, nossa cobrança hoje seria menor"