Torcida do Paysandu incentiva o time na saída da Curuzu para o Mangueirão

A torcida do Paysandu foi para a Curuzu levar incentivo aos jogadores e comissão técnica bicolor na saída para o Mangueirão. O time joga às 18 horas contra o Remo pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. A partida é decisiva para os clubes paraenses que buscam o acesso para a Série B de 2021. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

