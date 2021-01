Torcida do Paysandu invade rede social do Londrina

Torcedores do Paysandu invadiram a rede social da equipe do Londrina, após o empate em 0 a 0, com o Paysandu nesta segunda-feira (4). Alguns torcedores comentaram sobre o zagueiro Jeferson que minimizou a força da equipe bicolor após a derrota no primeiro jogo em Belém.

LEIA MAIS:

Veja alguns comentários:

“Não iam ganhar do Paysandu nesse estádio? Otários demais. Time de vocês não funciona sob pressão. Coisa de time pequeno”

“Aqui é Paysandu, cadê aquele zagueiro fala bosta agora?”

“Respeita o maior do Norte”

“Anotem seus soberbos”

