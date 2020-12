Torcida do Paysandu invade rede social de zagueiro do LEC que responde: 'Aqui nos veremos'

Após os comentários do zagueiro do Londrina-PR Jeferson, a torcida do Paysandu invadiu o Instagram do jogador. Mas ainda assim, o defensor do LEC não perdeu a oportunidade e provocou os bicolores mais uma vez em resposta a um torcedor do Papão:

Jeferson não deixou barato os comentários da torcida do Paysandu em seu Instagram (Reprodução / Instagram)

Depois da derrota para o Paysandu por 3 a 2, Jeferson minimizou a força dos bicolores, ao dizer que o Papão não tem 'nada de extraordinário'.

