Torcedores do Paysandu cobram técnico e jogadores no Paraná: 'Todo ano o nosso rival sai na frente'

Membros da comissão técnica do Paysandu e jogadores foram abordados por torcedores no aeroporto de Curitiba, na madrugada desta sexta-feira (18), para prestar esclarecimentos sobre a ausência de torcida visitante na partida contra o Operário-PR, marcada para este sábado (19), em Ponta Grossa, pela quarta rodada da Série B. A cobrança, no entanto, escalou durante a conversa e rendeu críticas ao desempenho da equipe, à montagem do elenco e ao presidente bicolor, Roger Aguilera.

"A gente quer respeito e raça dos jogadores. Todo ano a gente começa essa p**** perdendo, nosso rival saindo na frente, e a gente brigando pra não cair. Que p**** é essa!?", protestou um torcedor.

Quem se prontificou a conversar com os torcedores foi o técnico Luizinho Lopes e o atacante Nicolas. O treinador foi o mais cobrado da dupla, ouvindo reclamações sobre o rendimento da equipe, que ocupa a vice-lanterna da Série B, sem pontos conquistados nas três primeiras rodadas da competição.

"Tem um bando de estrangeiro aí, que falaram que eram bons, e não estão jogando m**** nenhuma. A gente quer respeito. Agora chega esse presidente aí, faz um monte de m****, afundou a empresa do pai dele e agora quer afundar o Paysandu. A gente está conversando de boa, mas daqui pra frente vai ser de outro jeito", ameaçou um dos torcedores.

Acordo polêmico

Ao contrário de Luizinho, Nicolas ouviu mais críticas sobre o acordo firmado entre Paysandu e Operário-PR que prevê a ausência de torcida visitante nos confrontos entre as equipes na Série B. O combinado, que já vale para o duelo deste sábado, excluiu a presença da torcida alviceleste no estádio, o que gerou insatisfação entre os torcedores presentes no aeroporto.

"Ele (Roger Aguilera) entrou em contato com o Operário pra proibir nossa torcida. Mas pra que tem a polícia? Pra fazer o trabalho dela! Foi um acordo essa questão dos ingressos. Esse elenco aí tá morto, não joga nada. A gente tá proibido de entrar no estádio. É um prejuízo grande pra gente que se organizou. Tem gente que vem de Curitiba, Santa Catarina, pra chegar agora e vocês falarem que não vai ter torcida visitante? Muita sacanagem da diretoria", reclamaram.

O Núcleo de Esportes de O Liberal procurou o Paysandu para comentar sobre o assunto. No entanto, o clube informou que não vai se pronunciar, pois considerou a abordagem apenas como uma "conversa com os torcedores".

Crise no Papão

O momento do Paysandu é delicado. A equipe amarga quatro partidas sem vitória, sendo três derrotas consecutivas na Série B. Vice-lanterna da competição e ainda sem pontuar, o time precisa de uma reação urgente para aliviar a pressão da torcida e melhorar sua posição na tabela.

O confronto entre Operário-PR e Paysandu será neste sábado (19), às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, válido pela 4ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.