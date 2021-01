Torcedor do Paysandu fala em tradição e o amor ao clube

Pediram para eu escrever um texto falando da minha relação de amor com meu clube, o Paysandu, mas eu que pergunto aos leitores: como não amar o futebol e consequentemente um clube? Como não se arrepiar com o grito de gol de um estádio lotado? Como não socar alguma coisa após um erro bizarro? Como deixar de lado um esporte que para o mundo?!

O Paysandu vai além de um clube que pratica vários esportes e entre eles o futebol. Paysandu é raça. Paysandu é tradição. Paysandu é o maior representante do Pará no Brasil e no mundo. O Paysandu é família. O Paysandu é o gol nos acréscimos de um RE-PA. Paysandu é a geração de craques dos anos 60, liderada por Quarentinha, Beto e Bené.

O Paysandu é alma, alma celeste, a alma do futebol do Norte! Paysandu, Papão da Curuzu, Clube de Suíço, tem o poder de arrastar multidões e o poder de calar multidões e conseguir feitos e títulos marcantes. Ser Paysandu não se explica, tem que sentir. Tem que ir à Curuzu, faça chuva ou faça sol; saborear o churrasquinho de gato e entrar no estádio faltando 15, 10 ou 5 minutos pra bola rolar.

Ser Paysandu é ter a felicidade de empilhar taças, colecionar ídolos. É a felicidade de viajar por aí com a camisa do time e ela ser reconhecida, seja no Brasil ou fora dele: “esse time eu conheço, lá de Belém. Time do Robgol” entre outros ídolos. Lutamos para voltar à Série B, agora, mas o teu lugar, Papão, é na Série A!