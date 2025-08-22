Capa Jornal Amazônia
Titular nos últimos dez jogos, Reverson vira arma do Paysandu contra o Operário

Se no início do ano Reverson enfrentou desconfiança de parte da torcida, hoje é visto, até mesmo pela diretoria, como uma das contratações mais importantes do elenco

O Liberal

O lateral-esquerdo Reverson vive um dos momentos de maior regularidade no Paysandu. Titular absoluto nos últimos dez jogos, sendo que em nove deles jogaram os noventa minutos, o jogador é considerado um trunfo do Papão para esta temporada. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o jogador soma 24 partidas, com um gol e quatro assistências, além das inovações para atuar em outras funções.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Se no início do ano Reverson enfrentou desconfiança de parte da torcida, hoje é visto, até mesmo pela diretoria, como uma das contratações mais importantes do elenco. O próprio executivo de futebol bicolor, Frontini, rasgou elogios ao atleta em sua última entrevista, o classificando como uma grande contratação. Nas vésperas do duelo contra o Operário-PR, neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, o camisa 6 destacou a preparação do grupo após a derrota para a Chapecoense, fora de casa.

“Faltou mais concentração na hora de definir, eles tiveram chances de fazer o gol e fizeram, a gente teve a oportunidade e não conseguiu executar da melhor forma”, avaliou.

Para o lateral, a equipe precisa entrar atenta desde os minutos iniciais. “Ir atrás do resultado a gente se desgasta mais, então a gente tem que se concentrar pra que a gente possa sair na frente do resultado, vai ser muito melhor pra gente”, disse.

Reverson também elogiou a parceria com Garcez, que vem se consolidando pelo lado esquerdo do campo, como uma das peças mais importantes do elenco bicolor.

“Com o Garcez é fácil de jogar, a parceria tá sendo legal, é um cara que ajuda em todos os momentos, tanto na defesa quanto no ataque, a gente está se dando muito bem”, disse.

Com o Papão na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos, o jogador reforça que cada rodada será decisiva para a permanência na competição.

“Tem que pontuar, é fazer o dever de casa, ganhar em casa e pontuar fora, que a gente naturalmente vai sair dessa zona”, disse.

E para o confronto diante do Operário, Reverson conta com a força da Curuzu. “A gente conta com a fidelidade pra que a gente possa juntas fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo”, disse.

Paysandu
.
