Titular nos últimos dez jogos, Reverson vira arma do Paysandu contra o Operário Se no início do ano Reverson enfrentou desconfiança de parte da torcida, hoje é visto, até mesmo pela diretoria, como uma das contratações mais importantes do elenco O Liberal 22.08.25 19h23 O lateral-esquerdo Reverson vive um dos momentos de maior regularidade no Paysandu. Titular absoluto nos últimos dez jogos, sendo que em nove deles jogaram os noventa minutos, o jogador é considerado um trunfo do Papão para esta temporada. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o jogador soma 24 partidas, com um gol e quatro assistências, além das inovações para atuar em outras funções. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Se no início do ano Reverson enfrentou desconfiança de parte da torcida, hoje é visto, até mesmo pela diretoria, como uma das contratações mais importantes do elenco. O próprio executivo de futebol bicolor, Frontini, rasgou elogios ao atleta em sua última entrevista, o classificando como uma grande contratação. Nas vésperas do duelo contra o Operário-PR, neste domingo (24), às 16h, na Curuzu, o camisa 6 destacou a preparação do grupo após a derrota para a Chapecoense, fora de casa. VEJA MAIS Paysandu se prepara para enfrentar o Operário e sair do Z4 Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário “Faltou mais concentração na hora de definir, eles tiveram chances de fazer o gol e fizeram, a gente teve a oportunidade e não conseguiu executar da melhor forma”, avaliou. Para o lateral, a equipe precisa entrar atenta desde os minutos iniciais. “Ir atrás do resultado a gente se desgasta mais, então a gente tem que se concentrar pra que a gente possa sair na frente do resultado, vai ser muito melhor pra gente”, disse. Reverson também elogiou a parceria com Garcez, que vem se consolidando pelo lado esquerdo do campo, como uma das peças mais importantes do elenco bicolor. “Com o Garcez é fácil de jogar, a parceria tá sendo legal, é um cara que ajuda em todos os momentos, tanto na defesa quanto no ataque, a gente está se dando muito bem”, disse. Com o Papão na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos, o jogador reforça que cada rodada será decisiva para a permanência na competição. “Tem que pontuar, é fazer o dever de casa, ganhar em casa e pontuar fora, que a gente naturalmente vai sair dessa zona”, disse. E para o confronto diante do Operário, Reverson conta com a força da Curuzu. “A gente conta com a fidelidade pra que a gente possa juntas fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Titular nos últimos dez jogos, Reverson vira arma do Paysandu contra o Operário Se no início do ano Reverson enfrentou desconfiança de parte da torcida, hoje é visto, até mesmo pela diretoria, como uma das contratações mais importantes do elenco 22.08.25 19h23 