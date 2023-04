Técnico do Paysandu sobre vitória sobre o Águia: 'Méritos à nossa zaga'

Após a vitória do Paysandu sobre o Águia, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraense, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, comentou sobre o desempenho da equipe. O treinador fez questão de elogiar a defesa do Bicola, que conseguiu impedir que a equipe levasse gols.

"Temos que dar méritos à nossa zaga. A estratégia foi correta, deu certo. Temos que falar também quando dá certo, porque quando não dá, a gente leva crítica toda hora. Tivemos o melhor lance do jogo, no primeiro tempo, com o Mário Sergio e erramos. Mas depois conseguimos a vitória", disse Márcio.

A vitória pelo placar mínimo diante do Águia garante ao Paysandu o benefício de jogar pelo empate no duelo de volta, marcado para ocorrer no estádio da Curuzu, no próximo sábado (29), às 19h. Já o Azulão Marabaense, para avançar, precisa bater o Bicola por dois ou mais gols de diferença. Caso o time do interior vença por um gol de vantagem, a vaga na final será definida nos pênaltis.

Antes do duelo de volta, o Paysandu tem uma partida pela Copa do Brasil, no meio de semana. O Papão encara o Fluminense no dia 25 de abril, no Mangueirão, a partir das 19h. Para se classificar à próxima fase, o Papão precisará vencer o duelo por quatro o mais gols de diferença.

