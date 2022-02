Técnico do Paysandu parabeniza jogadores no Re-Pa e diz: 'Seria muita injustiça o Paysandu perder o jogo'

O empate em 1 a 1 com o Remo, dentro da Curuzu, agradou o técnico Márcio Fernandes. O técnico do Papão lamentou as chances perdidas pela equipe, mas gostou do amplo domínio que o time alvicleste teve, principalmente na primeira etapa.

“Nós jogamos a partida toda em cima do adversário, tivemos chances, mas não conseguimos fazer o gol, está faltando tranquilidade nesse toque final, mas não fomos efetivos e faltou competência para transformar a superioridade do jogo em gols. Se o Paysandu tivesse feito um gol no primeiro tempo, teria feito muito mais, pelo volume do nosso time”, disse.

Márcio Fernandes parabenizou os atletas e pediu paciência ao torcedor neste momento de montagem de elenco e de adaptação ao esquema de jogo. Para Márcio, o Paysandu vai brigar por títulos, mas requer tempo.

“Tomamos o gol no final e eu não acreditava, seria muita injustiça o Paysandu perder esse jogo, por tudo que o time criou. Os jogadores estão de parabéns, não é sempre que vamos vencer, é necessário um pouco de paciência, estamos iniciando um trabalho para o futuro ser vencedor de competições e estamos rendendo até mais do que esperado pelo pouco tempo de trabalho”, comentou.

No jogo diante do Independente, o comandante alviceleste deverá colocar um time alternativo. Desgaste da viagem até Parauapebas (PA) e também a proximidade do mata-mata do Parazão e a Copa do Brasil, fizeram Márcio Fernandes repensar na escolha dos atletas.

“Já está no nosso pensamento, estávamos conversando, vamos ter que viajar 12 horas. Nossa equipe já está classificada e temos que pensar nos atletas e não desgastá-los, pois teremos jogo sábado também, além da Copa do Brasil, que é um campeonato importante para o clube e a nossa diretoria”, finalizou.