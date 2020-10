Técnico do Paysandu, João Brigatti é regularizado e já pode estrear na Série C

O novo técnico do Paysandu, João Brigatti, teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quarta-feira (28). Com a regularização, o comandante já pode estrear pelo Papão no fim de semana. O Bicola entra em campo no sábado (31), às 19h, no estádio do Mangueirão, contra o Manaus-AM. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Brigatti teve o nome divulgado no BID (Reprodução / CBF)