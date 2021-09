Técnico do Paysandu deixa para trás goleada, explica opção por Robinho e justifica ausência de Fazendinha

O Paysandu foi até o Piauí, superou o calor de quase 38ºC e o gramado irregular para vencer o Altos-PI, pela 17ª rodada da Série C. Após o triunfo, o principal fator exaltado pelo técnico Roberto Fonseca foi a superação mental do time, que deixou para trás, em definitivo, a goleada sofrida para o Ferroviário-CE na semana passada.

"Hoje [sábado, 18], principalmente, foi uma vitória da superação. Nós viemos de uma semana ruim, mas sempre falamos aos jogadores que somente eles poderiam nos tirar das dificuldades que entramos. Um campeonato longo tem oscilações, nós oscilamos de uma maneira negativa contra o Ferroviário-CE e hoje a gente sabia que seria contra um time que ainda estava brigando por uma classificação, o Altos vinha de duas vitórias e a gente sabia que ia ser um jogo brigado, disputado. A gente tinha que ser competitivo, eu acredito que fomos e superamos uma semana ruim que tivemos", comemorou.

Mas o treinador bicolor ainda sofre questionamentos. Mesmo vencendo, o Papão continua mostrando fragilidades no sistema defensivo, já que sofreu sete gols nos últimos dois jogos, a maioria deles pelo lado esquerdo da defesa.

"Realmente temos a noção daquilo que está acontecendo. Temos que melhorar a nossa montagem por aquele lado, com uma participação efetiva tanto do Rildo quanto do Diego [Matos] também. Tomamos muitos gols por ali e eu acredito que ainda não é o momento de ter que trocar jogadores. [Primeiro] Temos que efetivamente melhorar a nossa montagem tática para que dê a sustentação para o próprio Diego melhorar, o Rildo abaixar um pouco mais e a gente ter o entrosamento na hora de marcar", avaliou Fonseca.

Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Paysandu, Robinho foi titular e marcou o primeiro gol do jogo, aos 7 minutos. Roberto Fonseca afirmou que a escolha pelo atacante, que à princípio pareceu surpreendente para muitos, foi fruto de meritocracia.

"A semana, para mim, é fundamental. O jogador tem que merecer. Jogador que merece a gente acaba escalando. [...] Colocamos o Robinho porque ele fez uma semana boa, chegou no jogo e atropelou a zaga do adversário, fez um gol maravilhoso. E outra coisa: a motivação, além de todo o trabalho da semana, a gente sabia que hoje era um campo que o contato, a briga, seria importante por ser um jogo com as características que precisávamos do Robinho", apontou o treinador.

Outro ponto tocado ao longo da entrevista coletiva foi a opção por manter o meia Willian Fazendinha em Belém. "Você tem que fazer escolhas. A gente espera, sempre, ter feito as melhores escolhas. O final da partida é o que vai nos dizer se foi bem feita ou não", concluiu Roberto Fonseca.

O Paysandu agora se prepara para a última da primeira fase da Série C, contra o Manaus. O duelo será no próximo sábado, às 17h, na Curuzu. Ainda não haverá a presença de público.