Atacante ex-Vasco, Inter e Flamengo posta foto torcendo pelo Paysandu na Série C

A vitória do Paysandu por 3 a 2 diante do Altos, em Teresina (PI), colocou o papão na liderança momentaneamente do grupo A da Série C com 27 pontos. O jogo cheio de gols teve um torcedor ilustre vibrando pelo Bicola.

O atacante paraense Rossi, que atualmente está no Bahia-BA, na Série A do Brasileiro, esteve acompanhando o jogo. Ele postou uma foto em seu story no Instagram com uma frase de uma marchinha bem conhecida pelos torcedores do Papão; “Uma listra branca outra listra azul”, postou.

Papão venceu por 3 a 2 (Reprodução / Instagram)

Rossi é natural da cidade de Prainha (PA) e é torcedor assumido do Paysandu. Aos 28 anos, o atacante já defendeu vários clubes, como Flamengo, Fluminense, Ponte Preta, Paraná, Operário-PR, Goiás, Chapecoense, Internacional, além de Vasco. Na atual temporada realizou 36 jogos com a camisa do Bahia e marcou sete gols.