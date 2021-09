Em jogo de cinco gols, Paysandu vence Altos-PI e encaminha classificação na Série C

Não foi fácil e muito menos monótono, mas o Paysandu venceu o Altos-PI fora de casa, manteve o bom retrospecto como visitante e deu um passo largo para confirmar uma vaga na segunda fase da Série C. A partida deste sábado (18), no Piauí (PI), terminou com vitória por 3 a 2 para o time paraense.

O resultado colocou os bicolores na liderança, com 27 pontos. Logo atrás vem o Manaus, com 25, porém o time amazonense ainda joga na rodada. Caso o Gavião vença o Ferroviário-CE neste domingo, às 16h, retoma a ponta do Grupo A, porém também garante ao Paysandu a classificação antecipada ao quadrangular.

O Papão só volta a campo no próximo sábado (25), contra o próprio Manaus, na rodada final da fase de grupos. A partida será na Curuzu, em Belém, às 17h. O Altos-PI visita o Jacuipense, no mesmo dia e horário.

O jogo

O Altos-PI pressionou o Paysandu nos primeiros minutos do jogo, mas o time paraense logo conseguiu responder. Aos 9, aproveitando, Victor Souza fez lançamento longo, a defesa do Verdão bateu cabeça, Robinho ganhou de Mimica e tocou por cima do goleiro Fábio: 1 a 0.

A partida começou com o roteiro dos sonhos para os bicolores, com um gol precoce. Mas a felicidade durou muito. Aos 12, o Altos igualou o placar em bonida jogada de Manoel. Ele aproveitou bola pingada na área, tirou de Marinho e bateu forte, sem chances para Victor Souza defender.

A primeira etapa prosseguiu com o time da casa mantendo mais posse e domínio territorial. Mesmo sem fazer o abafa, o Altos conseguia manter a bola e trocar passes no campo do Papão, rondando a área principalmente pelo lado esquerda da defesa alviceleste. Diego Matos teve muito trabalho para segurar Manoel e companhia e, ainda aos 32, recebeu cartão amarelo.

Do céu ao inferno

Se o começo foi animador, o desenrolar dos fatos transformou a história do jogo em pesadelo para o Paysandu. A virada veio aos 33, e com gol contra de Leandro Silva. A bola foi alçada na área por Netinho e o lateral-direito, ao tentar fazer o corte, na verdade desviou de cabeça para dentro do gol, tirando do goleiro bicolor: 2 a 1.

A defesa alviceleste continuou dando sofrendo em jogadas aéreas, dando "emoção extra" à própria torcida.

Chuva de gols

Antes do fim da primeira etapa o Papão balançou as redes mais uma vez, o quarto gol do jogo. Ruy cobrou falta da esquerda, Perema saiu de trás da defesa adversária e, em posição legal, desviou com estilo para dentro do gol. A bola ainda beijou a trave antes de entrar: 2 a 2.

Estreia no meio

Após atuação apagada no primeiro tempo, apesar da assistência ao gol de Perema, Ruy não voltou para a segunda etapa e deu lugar a José Aldo, estreante meio-campista bicolor.

Se o time paraense não passou a dominar o jogo, pelo menos o duelo passou a ser mais equilibrado e aberto. Os bicolores continuaram apostando nas bolas aéreas, e deu certo. Aos 9, em mais uma bola alçada, Leandro Silva se redimiu do gol contra, marcou a favor e colocou o Paysandu na frente, aproveitando sobra de bola na área: 3 a 2.

Energia arrefece

O adversário sentiu o baque, perdeu ímpeto e intensidade. À frente, o Papão soube valorizar a posse e gastar o tempo. Por isso que, aos 20, Paulinho Kobayashi trocou os homens de frente para ganhar gás novo, mas o ritmo do jogo seguiu lento, bem diferente dos 45 minutos iniciais.

Já nos minutos finais o Altos se lançou à frente em busca do empate, Cesinha acertou a trave aos 41, mas o placar não foi mais alterado.

FICHA TÉCNICA

17ª rodada da fase de grupos da Série C

Altos-PI 2 x 2 Paysandu

Data: 18/09/2021 (sábado)

Horário: 17h

Local: Estádio Albertão

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

Quarto árbitro: Iudiney César Rocha E Silva (CD/PI)

Gols: Manoel (12/1T) e Leandro Silva (contra, 35/1T) [ALT] | Robinho (9/1T), Perema (40/1T) e Leandro Silva (9/2T) [PAY]

Cartões amarelos: Netinho (ALT) | Diego Matos, Robinho, Victor Souza e José Aldo (PAY)

ALTOS-PI

Fabio; Gean, Mimica, Lobo e Tiaguinho; Lucas Campos (Amilcar), Netinho, Rodrigo Andrade (Juninho Arcanjo) e Klenisson (Cesinha); Betinho (Madson) e Manoel (Roger). Técnico: Paulinho Kobayashi.

PAYSANDU

Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos; Ratinho (Jhonnatan), Marino e Ruy (José Aldo); Rildo (Laércio), Robinho (Marcelo) e Grampola (Thiago Santos). Técnico: Roberto Fonseca.