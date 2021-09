Super confiante: Danrlei diz que acesso do Papão 'não escapa' neste ano

"Acho que neste ano não tem como escapar o acesso". A frase representa o tamanho da confiança do atacante Danrlei, do Paysandu. Autor de um belo gol na última partida bicolor pela Série C, contra o Manaus, o jogador se diz muito confiante com a sequência no Paysandu e espera ter a oportunidade de "marcar história" com a camisa bicolor.

"Eu nunca gostei de perder. Cheguei aqui com a vontade de ganhar e escrever meu nome na história do Paysandu. Claro que, nesse quadrangular de acesso, temos que respeitar os adversários, mas eles tem que nos respeitar também. Temos uma camisa pesada e vamos em busca do acesso", revelou o atacante.

A motivação de Darnlei aumentou depois da boa partida contra o Manaus. O desempenho do jogador fez com que parte da torcida pedisse que o técnico Roberto Fonseca escalasse o atacante como titular. Sobre isso, Danrlei prefere não se pronunciar. Segundo ele, a rotina de treinamentos deve definir o "camisa 9" titular do Papão.

"A escolha dos titulares fica à critério do treinador. Ele tem em mente quem pode atuar e leva em consideração vários fatores para essa decisão. Creio que se eu trabalhar nos próximos dias bem, posso conseguir essa titularidade", explicou Danrlei.

A próxima partida do Paysandu pelo quadrangular de acesso será no domingo (3), às 18h, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance de oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Danrlei

Fã de Cristiano Ronaldo

"Sempre assisto vídeos dele. Quando jogava no Independente, sempre fazia as comemorações dele nos gols e o pessoal me chamava de robozão. A admiração começou quando eu era bem jovem. Gosto dele desde que comecei a jogar bola"

Retorno da torcida

"Fico muito feliz de ter o apoio dos torcedores. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a torcida do Paysandu no estádio, mas acredito que eles vão nos ajudar a fazer um grande trabalho dentro de campo"