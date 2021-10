Série C: Paysandu pode ter novos desfalques para jogo que marca o retorno do público à Curuzu

O Paysandu se prepara para a volta do público ao Estádio da Curuzu, que ocorre na próxima segunda-feira (11), às 20h, contra o Botafogo-PB. Mas a equipe pode ter novos desfalques para o duelo, válido pela segunda rodada do quadrangular de acesso. O clube atualizou o estado clínico de vários atletas.

Possíveis ausências

O lateral-direito Leandro Silva e do atacante Robinho, que saíram lesionados no empate sem gols com o Criciúma-SC foram medicados e estão em tratamento na fisioterapia. Leandro Silva e Robinho foram submetidos a exames e serão reavaliados nesta quarta-feira (6) - mesmo caso do também lateral-direito Marcelo.

Mais atualizações...

O departamento médico bicolor já vinha trabalhando na recuperação de outros três atletas e o Bicola atualizou todos os casos. O volante Paulinho e o meia Ruy seguem com trabalhos de fisioterapia e campo. Já o atacante Tcharlles realiza atividades de musculação e trabalho in door.

Opções

Caso Leandro Silva e Marcelo não se recuperem a tempo, uma das opções para o técnico Roberto Fonseca seria a nova improvisação do meia Ratinho. Depois que Leandro saiu lesionado, foi o atleta que cumpriu a função. Outra opção seria o volante Paulo Roberto. O jogador já fez a posição em outros clubes, como no Corinthians.

Lance a lance

