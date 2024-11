Série B: Zagueiro promete um Paysandu ofensivo contra o Novorizontino

Com a Série B garantida, o Paysandu poderia se dar o luxo de relaxar nas últimas rodadas, mas entre os jogadores a mentalidade passa longe de qualquer folga. Faltando duas partidas para o fim da competição, o Paysandu quer aproveitar o momento e encerrar a temporada de bem com a torcida e, para isso, vencer é fundamental.

No próximo sábado (16), os bicolores jogam fora de casa contra o Novorizontino, posicionado no lado oposto da tabela e brigando pelo título da Série B. Apesar da distância, o Papão não se encolhe e promete ir para cima em busca da 12ª vitória na competição.

"Vamos buscar os três pontos, o Novorizontino vai querer ganhar de novo para se manter lá em cima e subir, e nós vamos lá para tentar ganhar o jogo. Não estamos relaxados, sabemos que já garantimos permanência e tudo, mas o torcedor não vai querer que a gente perca o jogo", diz o zagueiro Quintana, que já vislumbra a grande festa na última rodada, no dia 24, contra o Vila Nova, em Belém.

"Vamos procurar fazer o nosso melhor e trazer um bom resultado para que depois possamos jogar contra o Vila Nova, no Mangueirão, e o torcedor do Paysandu vai lotar, como sempre fez".

O defensor tem contrato com o Papão até o ano que vem e já projeta uma temporada de consolidação do trabalho iniciado em 2023, quando o time alcançou o acesso. "Depois de subir para a Série B, descer seria ruim para todo mundo. Então se manter na Série B é muito importante. Foi isso que procuramos esse ano, só que por motivos de futebol, de pontuação, vimos que a Série B é muito difícil. Eu achei isso quando eu cheguei aqui, depois que jogamos com vários times, tu vê o potencial de alguns times também, mas fiquei contente, muito feliz que o ano que vem vamos seguir na Série B”, encerra.