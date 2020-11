Sem zaga titular, treinador do Paysandu chama defensor do time Aspirantes para jogo decisivo na Série C

A zaga titular do Paysandu, que é formada pela dupla Perema e Micael, não atuará no jogo decisivo contra o Imperatriz-MA, segunda-feira (16), no estádio Frei Epifânio. Ambos estão suspensos, pois levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Jacuipense-BA. O fato se constituiu na principal dor de cabeça do treinador João Brigatti na partida pela 15º rodada da fase classificatória do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Brigatti já considerou que uma das vagas é de Wesley Matos, uma espécie de 12º titular, considerando a frequência com que atua na equipe titular. A dúvida é com relação ao segundo titular no miolo de zaga. Pela lógica, um dos últimos contratados, caso do zagueiro Carlão, seria o segundo titular. Carlão sequer estreou com a camisa bicolor, apesar da experiência acumulada por ter atuado em clubes da europeus.

Carlão ainda não estreou com a camisa do Paysandu (Jorge Luiz/Paysandu)

A disputa por uma vaga também envolverá Yan, zagueiro do time de Aspirantes, que disputa o Brasileirão da categoria. No momento, Yan integra o time profissional, treina com o grupo e deve viajar com o grupo, segundo informações obtidas pela reportagem. Yan não é um atleta novo. Ele tem 26 anos e é fruto das categorias de base do Remo, tendo passagens positiva pelo Paragominas.

Lateral

Os desfalques não se limitam ao miolo de zaga. O lateral-esquerdo Bruno Collaço, titular absoluto na posição, também está suspenso. A posição, contudo, tem um reserva imediato, que é o Diego Matos.

Situação

No G4, precisamente na quarta posição, o Papão precisa vencer o adversário maranhense, que acumula 13 derrotas em 14 jogos - empatou apenas um jogo, contra o Clube do Remo, estando rebaixado de forma antecipada à Série D do Brasileirão. Se obter os três pontos, o Papão se manterá no grupo dos times que estariam classificados - independente dos demais resultados. Depois do Imperatriz, o Paysandu encara Ferroviário-CE, Botafogo-PB e Remo, todos jogos em Belém.

Wesley Matos destaca momento do time com vitórias e analisa