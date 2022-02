Sem Ricardinho, Paysandu divulga relacionados para jogo contra o Castanhal, pelo Parazão

O Paysandu divulgou, na tarde desta sexta-feira (25) a lista de relacionados para a partida contra o Castanhal, pela última rodada da primeira fase do Parazão 2022. A equipe bicolor que deve entrar em campo contra o Japiim deve ser muito próxima à considerada titular pelo treinador Márcio Fernandes. No entanto, o elenco deve contar com algumas baixas.

O volante Christian, que sofreu um estiramento na coxa direita, segue no departamento médico. O zagueiro Marcão e o volante Mikael vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e também estão fora da lista.

Além disso, Robinho e Henan, titulares na última partida contra o Independente, assim como o meia Ricardinho foram poupados pela comissão técnica.

Nesta sexta, os bicolores encerraram a preparação para a partida contra o Castanhal. Os jogadores que iniciaram o jogo passado, diante do Independente, fizeram uma atividade regenerativa, na academia e no vestiário, e finalizaram com um trote ao redor do campo. Já os demais participaram de um treino tático de posicionamento dirigido pelo técnico Márcio Fernandes.

Paysandu e Castanhal se enfrentam a partir das 15h30 no estádio Modelão, no nordeste do Pará. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja a lista de relacionados do Paysandu: