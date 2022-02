Paysandu se manifesta sobre guerra entre Rússia e Ucrânia e pede paz mundial

O Paysandu se manifestou na tarde desta quinta-feira (26) contra a guerra que envolve Rússia e Ucrânia, no leste europeu. O Bicola usou a conta oficial do clube no Twitter para pedir a paz mundial.

[twiiter=1496919070738104320]

"A guerra mata, destrói e causa estragos irreparáveis em qualquer lugar. Somos defensores da paz mundial!", disse a postagem.

Quando começou a guerra?

Nesta madrugada, tropas russas ordenadas por Vladimir Putin iniciaram uma sequência de bombardeios pelo ar, pelo mar e pela terra, com foco na região do Donbass, na Ucrânia. O local conta com cidades-chave do conflito, como Donetsk, Lugansk e Mariupol, todas de maioria russa e recentemente reconhecidas por Moscou como autônomas em relação à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu o apoio da Otan e da Organização das Nações Unidas, anunciou a distribuição irrestrita de armas para a população civil, caso eles queiram defender o país, e afirmou que a Ucrânia está resistindo e combatendo os russos nas fronteiras.

O Kremlin nega, afirmando que não só os ucranianos da região não estão resistindo, como a Rússia já destruiu 70 alvos militares, 11 pistas de pouso, uma base naval e três centros de controle.