Após estreia, Thiago Coelho acredita em continuidade no time titular do Paysandu

Ansioso. Era assim que Thiago Coelho estava se sentindo antes da estreia como titular pelo Paysandu. Contratado no início da temporada com a promessa de que seria o "dono" da meta bicolor, o goleiro sofreu uma lesão no início de 2022 que adiou parte dos planos. Apesar disso, o arqueiro conta que não baixou a cabeça e acredita em uma continuidade entre os onze titulares do Papão.

"Acho que ontem [vitória contra o Independente por 1 a 0] a equipe se comportou muito bem. Lá tivemos o melhor cenário para o goleiro: jogo seguro, com zaga bem postada e sem baixas lá na frente. Estava ansioso, querendo muito isso, mas a lesão me atrapalhou. Estou trabalhando bastante e estou à disposição do professor para o que ele precisar", avaliou Thiago.

Na vitória sobre o Independente, em jogo atrasado da terceira rodada do estadual, o Paysandu entrou em campo com uma equipe composta por muitos reservas. O bom desempenho e o resultado positivo refletem, segundo Thiago, a qualidade do elenco bicolor. O goleiro afirma que o elenco está bastante animado com as oportunidades recebidas.

"Todo mundo estava alegre na ida para Parauapebas, animado para jogar. Estamos trabalhando muito forte e querendo a oportunidade na equipe titular. Essa 'dor de cabeça' para o treinador é boa. Queremos dizer que estamos preparados e isso é ótimo para o Paysandu. Temos que, acima de tudo, estar fortes para a parte final do campeonato", finalizou.

O Paysandu volta a campo pelo Parazão no sábado (23), às 15h30, no estádio Modelão, contra o Castanhal, pela última rodada da fase de grupos do torneio. A partida terá transmissão ao vivo pelo Oliberal.com.