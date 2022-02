Cadê os gols? Principais contratações para o ataque do Paysandu ainda não marcaram em 2022

Os atacantes Henan e Marcelo Toscano foram as principais contratações do Paysandu para o ataque, mas os dois jogadores ainda não balançaram as redes com a camisa bicolor. E mais: cada já perdeu um pênalti neste Parazão.

Henan, de 34 anos, estava no Criciúma-SC e subiu com o Tigre para a Série B dentro da Curuzu no ano passado, ao marcar o gol da vitória da equipe catarinense diante do Papão. Nesta temporada foram três partidas sem gols. Contra o Independente, no último jogo, teve a chance de marcar com a camisa do Papão, mas cobrou o pênalti para fora. O jogador teve uma contusão no musculo do peito e ficou de fora de algumas partidas, retornando nesta semana.

Já o Marcelo Toscano participou de mais jogos na temporada. Ele atuou em seis das sete partidas disputadas pelo Papão na temporada. Aos 36 anos, Toscano também não conseguiu marcar com o manto alviceleste e teve um pênalti desperdiçado, desta vez contra o Tapajós, no empate em 0 a 0. O atacante ficou de fora da partida contra o Galo por opção do técnico, que poupou alguns titulares visando a estreia na Copa do Brasil, contra o Trem-AP, em Macapá (AP).

Mas o ataque bicolor é o melhor da competição e dois atacantes disputam a artilharia do campeonato. Até o momento Joel, do caeté, vem liderando com cinco gols. Na segunda posição está Thiago Recife, que deixou o Bragantino. Na terceira posição estão os bicolores Marlon e Dioguinho, com três gols cada, além de Railson, do Independente, também com três.

O próximo jogo do Paysandu no Parazão é no sábado (26), às 15h30, no Estádio Maximino Porpino, pela última rodada da primeira fase do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.