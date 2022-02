Robinho: autor do gol que deu vitória ao Paysandu, sobre o Independente, comemora boa fase

A vitória bicolor sobre o Independente deu ao time a liderança folgada do grupo A, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Papão pode até perder, que se mantém líder da chave. Na avaliação do atacante Robinho, autor do único gol da partida, os três pontos adquiridos foram importantes para consolidar a campanha no primeiro turno, que já soma cinco vitórias em sete jogos.

“A gente veio com esse intuito. Treinamos bastante para essa partida e acho que agora o foco principal é o jogo de despedida, contra o Castanhal, pra fechar a primeira fase onde planejamos, na liderança. Acho que todos se empenharam bastante e deram o seu melhor em campo.

Robinho foi um dos poucos titulares colocados em campo por Márcio Fernandes. O único, por sinal, foi fruto de um belo lance individual do atacante Robinho. Aos 16 minutos, o atleta recebeu a bola ajeitada, para o arremate diagonal, no canto esquerdo de Ghauter, sem chance alguma de defesa. O gol foi bastante comemorado.

“Fiquei muito feliz porque sei que era um jogo difícil, com várias possibilidade. Teve, além do adversário, a questão da viagem cansativa, mas deus coroou nosso trabalho com essa vitória. Foi um belo gol, mesmo jogando normalmente do outro lado. Eu já havia avisado meus companheiros que estaria ali e deu certo na hora do arremate. Espero que venham outros nessa sequência”, comemora.

Os dois times voltam a campo no sábado. O Paysandu enfrenta o Castanhal, no Modelão, às 15h30, enquanto o Independente enfrenta o Bragantino, no mesmo horário, no estádio Diogão.