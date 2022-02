Sem nove titulares, atacante Robinho quer manter entrosamento no Paysandu, contra o Independente

Os bicolores já estão na cidade de Parauapebas, para o jogo desta terça-feira (22), às 19h30, no Rosenão, contra o Independente, jogo válido pela terceira rodada do Parazão, adiado por falta de estrutura do estádio Navegantão. Mesmo já classificado, o ataque bicolor quer ‘atropelar’ o adversário, para confirmar o favoritismo no grupo A, onde lidera com folga, com 14 pontos e um jogo a menos.

Pelo menos esse é o discurso do atacante Robinho, autor do gol de empate contra o Remo, no domingo passado. Embora tenha ficado para trás, o empate milagroso quase custou caro aos donos da casa, depois de dominar boa parte do primeiro tempo e reduzir a pressão no segundo.

“A gente foi superior o jogo todo. No primeiro tempo amassamos os caras e tomamos um gol. Isso faz parte do futebol. Agora, se a gente tivesse perdido seria injusto pelo que criamos. Agora é ter a cabeça boa para fazer diferente. Como professor fala, que a gente tenha mais calma e tranquilidade para fazer os gols. Realmente stávamos ansiosos na hora de finalizar”, afirma.

Para o duelo contra o Independente, o técnico Márcio Fernandes relacionou a maior parte dos jogadores reservas, deixando apenas três titulares no time, entre eles Robinho. Taticamente, ele diz que o time pode sofrer alguma alteração de jogo por conta da rotina nos jogos. “O risco é que, como mudou muito, a gente perde um pouco entrosamento. Mas vamos lá para jogar juntos, então acho que naturalmente vamos nos ajudando. Eu crio que essa dificuldade a gente possa superar em campo”, garante.

Robinho tem tido bom desempenho, sobretudo atuando ao lado do lateral-direito Igor Carvalho, por onde têm surgido a maior parte das jogadas de ataque do time. “A gente tem uma amizade legal, trocamos ideia e já sabemos o que deve ser feito em campo. É isso, ajudar um ao outro em busca do mesmo objetivo, que é fazer boas partidas e continuar atrás das vitórias”, finaliza.