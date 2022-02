Com apenas três titulares, Paysandu divulga lista de atletas para jogo contra o Independente; veja

Depois do empate em 1 a 1, contra o Clube do Remo, o Paysandu voltou aos treinos, visando a partida adiada contra o Independente, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A delegação que viaja para Parauapebas, onde joga nesta quarta-feira, não terá a presença de nove titulares.

A reapresentação do clube aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), com atividade física no estádio da Curuzu. Ao final dos trabalhos, o técnico Márcio Fernandes divulgou a lista de relacionados para o sétimo jogo da primeira fase. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia José Aldo vai cumprir suspensão automática, assim como o zagueiro Kerve e o meia Victor Diniz, expulsos na última partida.

VEJA MAIS

O volante Christian e o meia Ricardinho, ambos com um estiramento na coxa direita, estão em tratamento. Já os demais jogadores não foram relacionados por causa da sequência desgastante de jogos do time.

Assim, o Paysandu se arma em busca da quinta vitória com os seguintes atletas:

Alex Silva; Danrlei; Dênis Pedra; Dioguinho; Éric; Gabriel Bernard; Henan; Heverton; Kawan; Lucas Marreiros; Marcão; Mikael; Patrick Brey; Polegar; Renan Moura; Robinho; Thiago Coelho; Yure.

Paysandu e Independente se enfrentam nesta quarta-feira (23), a partir das 19h30, no estádio Rosenão, em Parauapebas.