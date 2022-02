Copa do Brasil: Trem/AP e Paysandu não terá torcida, após vistoria no estádio Zerão, em Macapá

A estreia do Paysandu na Copa do Brasil vai acontecer sem a presença do público. Diante do Trem/AP, no próximo dia 2, os bicolores fazem a estreia na competição, com uma novidade que pegou a todos de surpresa. Por decisão do Corpo de Bombeiros, foi determinada a suspensão da presença de torcedores, devido às más condições da arquibancada do estádio Zerão, em Macapá.

Sem laudo técnico emitido por pelo órgão de segurança responsável, resta aos torcedores assistir a partida através das transmissões via internet. Durante a vistoria, os Bombeiros identificaram fissuras e problemas estruturais nas arquibancadas, que têm capacidade para receber 1.500 torcedores. Inclusive os ingressos seriam vendidos pelo clube já a partir de sexta-feira.

Com a decisão, a presidente do Trem, Socorro Marinho, diz que falta de estrutura prejudica principalmente a torcida. “A torcida estava ansiosa para torcer pelo Trem, recebemos propostas para mandar o jogo fora, mas batemos o pé e queríamos que fosse aqui e vai ser aqui. Esperamos que seja com público, é essa nossa angústia, nossa vontade, o jogo vai ser realizado no Amapá”, garante, em entrevista ao Globoesporte.com do Amapá.

Para o Secretário de Estado do Desporto e Lazer, Rudney Cunha, o governo deverá adotar as recomendações, evitando que novos vetos à presença de público sejam impostas, caso o time avance na competição nacional. “Recebemos essas notificações sobre o que precisamos fazer, estamos tomando providências junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura para poder termos esse espetáculo”, disse, sobre a manutenção do jogo, no estádio, sem público.