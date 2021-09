Sem jogar, lateral-esquerdo Jefferson pede e Paysandu rescinde contrato

O Paysandu comunicou na manhã desta quarta-feira (8), a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Jefferson, de 33 anos. O jogador foi contratado pelo Papão no dia 21 de julho e não realizou nenhuma partida com a camisa bicolor. Em nota, o clube alvicleste informou que o atleta solicitou a saída, que foi realizada em comum acordo.

Pouco tempo depois de sua chegada a Belém, Jefferson teve uma torção no joelho e ficou afastado dos treinos. Ele chegou a ser relacionado em algumas partidas do Papão na Série C, mas não chegou a estrear.

A recuperação do atleta ocorreu e ele estava treinando com o grupo, porém a parte física precisava ser aprimorada, já que ficou um período grande no departamento médico. Jefferson tinha contrato com o Papão até setembro, porém o clube prorrogou o vínculo até dezembro, por conta da Copa Verde.

Leia a nota do Paysandu na íntegra

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quarta-feira (8), o atleta Jefferson não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do lateral-esquerdo foi rescindido em comum acordo entre as partes, após uma solicitação que partiu do próprio jogador e foi acatada pelo clube. A instituição agradece ao atleta pelos seus serviços prestados".

O lateral teve passagens na carreira pelo Palmeiras-SP, Fluminense-RJ, Náutico-PE, além de Estoril, Sporting e Braga, de Portugal. Jogou também pelo Lugano, da Suíça e seu último clube foi o clube português Casa Pia.