São Bernardo pode ter três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

O São Bernardo-SP pode ter desfalques importantes para o duelo contra o Remo neste domingo (29), pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C. Segundo o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, três jogadores do Bernô são dúvidas para a partida decisiva: Rafael Foster, Rodrigo Souza e Cristaldo. O trio, segundo a apuração do jornalista, está se recuperando de lesão.

Titular da defesa do Bernô em quase toda a campanha na Série C, Rafael Foster é a ausência mais sentida pela comissão técnica. O jogador, que não atua desde a terceira rodada do quadrangular, contra o Botafogo-PB, em São Paulo, ainda não está na melhor forma física e deve ficar fora da lista de convocados para a partida em Belém.

Quem também não entra em campo desde o primeiro jogo contra o Botafogo-PB é o volante Rodrigo Souza. Ele sofreu uma grave lesão no meio da temporada, que o afastou por mais de três meses. Voltou a atuar na reta final da Terceirona, mas sempre entrando como reserva. No entanto, ao contrário de Foster, Rodrigo está em fase final de tratamento fisioterápico e, caso apresente uma boa recuperação, pode ser relacionado para o confronto.

Já Cristaldo vive uma situação mais delicada. Contratado do Oriente Petrolero-BOL no meio do ano, o jogador disputou apenas quatro partidas pelo São Bernardo e tem sofrido com lesões frequentes. A última vez que entrou em campo foi justamente contra o Remo, no duelo entre as equipes pelo primeiro turno do quadrangular da Série C. Desde então, ele está no departamento médico e é improvável que tenha condições físicas para atuar em Belém.



A partida entre Remo e São Bernardo é decisiva para ambas as equipes. Em caso de vitória, o Leão Azul garante o retorno à Segunda Divisão e praticamente encerra as chances de acesso do adversário. Por outro lado, uma vitória do Bernô manteria a equipe na disputa por uma vaga na Série B.

O jogo começa às 16h30, no estádio Mangueirão. O torcedor azulino poderá acompanhar as emoções do confronto pelo Lance a Lance do *Oliberal.com* ou ao vivo na Rádio Liberal.