RITMO DE FESTA: Garantido na Série B, Paysandu enfrenta o Novorizontino pensando no Vila Nova

A penúltima rodada da Série B será de extrema valia para alguns e de confirmação para outros. Novorizontino e Paysandu encontram-se neste perfil. Os dois times jogam a partir das 17 horas deste sábado (16), no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. A partida vale pela 37ª rodada da competição e tem valores diferentes para cada um, sobretudo para os donos da casa, que recebem o Papão em vias de garantir a promoção para a elite do futebol brasileiro.

Os donos da casa aparecem na terceira colocação, com 63 pontos, o mesmo do Mirassol — que leva a melhor no saldo de gols (15 a 13) — e cinco atrás do Santos, único time que já garantiu o acesso matematicamente. O Ceará fecha o G4 da Série B com 60 pontos. Além de suas fronteiras, continuam batalhando o Sport, Goiás, Operário-PR, com respectivos 60, 57 e 56. Vila Nova e América-MG empatam na sequência com 55. Já o Papão da Curuzu apenas cumpre tabela, mesmo assim vem embalado após duas vitórias seguidas e a garantia da permanência na Série B.

O horizonte glorioso que se abre ao time paulista torna o desafio crucial. Uma vitória pode até sacramentar o acesso do Aurinegro, desde que Sport e/ou Ceará, ambos com 60 pontos, não vençam na rodada. Com isso em mente, o Novorizontino encerrou na manhã desta sexta-feira (15) a preparação para a penúltima rodada da Série B. Sob o comando do técnico Eduardo Baptista e sua comissão técnica, o time realizou a última atividade no Centro de Treinamento Toca do Tigre 2, focando nos ajustes finais de bola parada e em um treino recreativo.

Do outro lado da montanha emerge o elenco bicolor, marchando para um confronto que mais se assemelha a um aquecimento do último ato, embalado por duas vitórias seguidas. Os ventos que trazem o Papão da Amazônia são favoráveis e talvez a derrota nem o abale, já que, jogadores, dirigentes e torcida se mostram mais empolgados com o jogo seguinte, contra o Vila Nova, em pleno Mangueirão, na última rodada da Série B.

Hoje o Paysandu é o 13º, com 46 pontos, e não pode ser ultrapassado por nenhum dos concorrentes imediatos, devido a diferença para o 14º, o Botafogo-SP ser de 4 pontos. Na prática, isso representa maior tranquilidade na montagem do time, que tem em Márcio Fernandes o seu grande farol. Com ele no comando, arestas foram aparadas e peças foram trocadas, animando aqueles que buscavam um espaço, como os atacantes Borasi e Paulinho Bóia, além, é claro, de Esli Garcia, o venezuelano artilheiro que luta para convencer o clube de seu valor, mesmo na condição de artilheiro do time na Série B, com oito gols.

Ficha Técnica

Data: 16/11/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo, Geovane, Neto Pessoa e Waguininho; Pablo Dyego e Lucas Cardoso (Rodolfo).

Técnico: Eduardo Baptista

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Eslí García) e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes