Recuperado de lesão, volante do Paysandu defende companheiro de equipe e projeta próximos jogos da Série C: 'Virou mata-mata'

O dia seguinte ao Re-Pa foi de trabalho para o Paysandu. Precisando deixar para traz a derrota para o Remo e pensar no Londrina, o time bicolor fez um regenerativo na Curuzu. Quem apareceu no treinamento foi o volante PH, que retorna após três semanas tratando uma entorse no tornozelo esquerdo.

Em entrevista coletiva, PH garantiu que está pronto para voltar a jogar, já que Anderson Uchôa ainda vai continuar no DM por mais um tempo. Ele também revelou que o fato de ter pegado covid-19 atrapalhou a sua recuperação.

“Hoje foi a primeira vez que fui para o campo. A evolução é o que mais me motiva de conseguir estar disponível para o jogo de sábado. A gente está trabalhando dia após dia conversando com bastante com a parte de fisioterapia, fisiologia, treinador, o importante é minha evolução diária. Foi um longo período de inatividade. Esperando recuperar. Ainda tive problema de pegar covid-19. O que atrapalhou a recuperação. Mas nada vai impedir a nossa luta diária para que esteja disponível para o professor se ele precisar”, comentou.

TREINO E CONVERSA

PH revelou que o treino de segunda-feira também serviu para o time se reunir e ter a convicção de que está fazendo um bom trabalho.

“Não há necessidade de levantar moral. Porque nossa moral, autoestima, convicção, já está elevada. Nós ficamos nove jogos invictos. Estamos tomando dois gols. E nem por isso estávamos com pensamento elevado. E não vai ser agora que as coisas mudaram de foco. Uma coisa que a gente fez hoje foi conversar para que a gente não duvide em nada do nosso trabalho e para que a gente tenha convicção do que está sendo feito. Claro que ainda há muito a melhorar. Mas a gente não pode chegar e abaixar a guarda em um momento como esse”, garantiu.

MATA-MATA

Ele também lembrou que, apesar de ser pontos corridos, o quadrangular final precisa ser visto como um mata-mata. Por isso, o jogo contra o Londrina é outra decisão.

"A gente sabe que decisão começou contra o Ypiranga. Cada jogo é importante para gente. Da maneira que ficou a tabela, conseguimos perceber que virou mata-mata. Porque vamos ter dois jogos contra o Londrina que vai definir que os rumos vamos tomar nessa briga", afirmou.

DEFESA DE SERGINHO

O jogador ainda saiu em defesa do Serginho, que vem sendo criticado por causa da expulsão. PH pediu respeito para o companheiro de equipe.

“Não tem como falar que foi determinante (a expulsão do Serginho para a derrota do Paysandu). Se você falasse pra mim que, toda vez que alguém é expulso, o time vence ou é goleado eu não saberia dizer. Claro que a gente tem que se dedicar ao dobro. Como o Serginho é até difícil falar, o julgamento em cima dele é absurdo. Somos profissionais. Pais de família. Trabalhamos de segunda a segunda e vamos passar Natal e Ano Novo trabalhando. Nós trabalhamos em cima disso para não ter erro. Acontece. O jogo mexe com nosso emocional. Um atleta não pode ser julgado do jeito que está sendo julgado o Serginho”, afirmou.

A partida entre Paysandu e Londrina será no sábado (26), às 17 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

