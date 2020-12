Esposa de volante do Paysandu se pronuncia nas redes sociais após ataques: 'Ameaçar é crime'

O lance capital da derrota do Paysandu, por 3 a 1 no clássico, aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o volante Serginho deu uma cotovelado em Tcharlles, do Remo, e foi expulso. Deixando o Paysandu com um a menos e o Leão com mais posse de bola.

Na manhã desta segunda-feira (21) a esposa de Serginho, Barbara Flora, postou em suas redes sociais um desabafo sobre os comentários e falando sobre ameaças que o atleta estaria sendo vítima.