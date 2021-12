Recém-contratado pelo Paysandu, zagueiro afirma: 'Quero ajudar no acesso à Série B'

Recém-contratado pelo Paysandu,o zagueiro Heverton deixou um recado para a torcida bicolor. Ex-Brasil de Pelotas e com 33 anos, o jogador disse que estar determinado a ajudar o clube na temporada de 2022 a conseguir o acesso à Série B.

“Estou muito feliz em estar chegando para vestir a camisa do Paysandu. Quero também ajudar no acesso à Série B. Conto com o apoio de todos vocês e nós vemos em Belém”, afirmou.

Heverton foi a segunda contratação para o ano que vem, quando o Paysandu vai disputar Copa do Brasil, Campeonato Paraense e, o principal objetivo, a Série C. Além do zagueiro, o time bicolor conta com o atacante Dioguinho, ex-Remo.