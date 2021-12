Paysandu anuncia zagueiro que estava atuando na Série B do Brasileiro

A diretoria do Paysandu anunciou na manhã desta quinta-feira (9), a contratação do zagueiro Heverton, de 33 anos, que estava disputando a Série B pela equipe do Brasil de Pelotas-RS. O anúncio da chegada do atleta foi feito nas redes sociais do clube alviceleste.

Natural de São Paulo (SP), o defensor Heverton possui rodagem pelo futebol brasileiro e estava há quatro temporadas defendendo a equipe do Xavante. Além do Brasil de Pelotas, o zagueiro teve passagens pelo Grêmio-RS, América-RN, Guarani-SP, Fortaleza-CE, Juventude-RS, Sampaio Corrêa-MA e Cuiabá.

O jogador já enfrentou o Paysandu na carreira, no estádio da Curuzu, em 2016, quando defendia o Sampaio Corrêa-MA. Nesta partida a equipe maranhense venceu pelo placar de 2 a 1. Heverton é o segundo jogador contratado pelo clube alviceleste, o primeiro foi o atacante Dioguinho, ex-Remo.