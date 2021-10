Paysandu: primeiro da fila da gratuidade, torcedor se diz ansioso para pisar na Curuzu

Na próxima segunda-feira o Paysandu irá se reencontrar com a sua torcida diante o Botafogo-PB, às 20h, no estádio da Curuzu, em partida válida pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C. Foram 19 meses longe das arquibancadas do estádio da Curuzu, para muitos torcedores esse momento de retorno é muito especial.

Nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira (8), pouco antes da passagem da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, um grupo de 10 idosos já estavam formando uma fila para garantir o seu ingresso através da gratuidade. O senhor Moacir Cabral, de 66 anos, era o primeiro da fila e estava ansioso por esse reencontro na segunda-feira.

“Espero que esse novo reencontro com o Paysandu seja um jogo que venha trazer muita alegria para nossa torcida, já que passamos mais de um ano sem ver os jogadores da arquibancada da Curuzu. Agora nós vamos fazer o mesmo que vinhamos fazendo, apoiando e tudo mais. Que possamos subir para Série B e daí para frente vamos até a Série A”, comentou com alegria.

Segundo o cronograma do clube, os ingressos direcionados para gratuidade serão distribuídos a partir das 13h, na sala de segurança do estádio da Curuzu (entrada pela avenida Almirante Barrso). Para realizar a retirada o idoso precisa portar documento original com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação (CNH), carteira de trabalho ou passaporte e não pode esquecer do comprovante de imunização vacinal contra a covid-19.

