Adversário do Paysandu tenta mudar o árbitro do jogo, CBF veta e envia inspetor a Belém

O Botafogo-PB, adversário do Paysandu na próxima segunda-feira (11), solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança do árbitro do jogo, José Mendonça da Silva Júnior, porém, a instituição que gerencia do futebol brasileiro negou o pedido e citou o estatuto do torcedor como um dos motivos pela manutenção do árbitro. As informações são do site “GE Paraíba”.

O motivo pelo qual a diretoria do Belo buscou a troca do árbitro é que, na temporada 2018, pela série C, José Mendonça Júnior anulou quatro gols do Botafogo, no confronto diante do Salgueiro-PE, que terminou sem gols.

A equipe nordestina solicitou via Federação Paraibana de Futebol (FPF), porém, o jogo entre Papão x Belo terá Giulliano Bozzano como inspetor de arbitragem, enviado pela CBF.