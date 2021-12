Presidente do Paysandu diz que primeiro campo do CT deve ser entregue no início de 2022

Após o rival, o Remo, concluir a compra de um Centro de Treinamento para o clube em agosto, o Paysandu corre para finalizar as obras para a inauguração do CT Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, na grande Belém. Apesar da sucessão de atrasos no cronograma das obras, o primeiro campo de jogo deve ser entregue já no início de 2022.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, que confirmou a informação. O mandatário do Papão afirmou que a intenção do clube é que, ao menos, um campo de treino seja entregue nas primeiras semanas do próximo ano. No entanto, Ettinger deixou claro que o cronograma de entrega pode ser alterado devido às fortes chuvas que atingem a região entre os meses de janeiro e março.

Esta é a segunda mudança no cronograma de entrega das obras somente este ano. Em junho, o engenheiro responsável pela estrutura, Arnaldo Dopazzo, disse à equipe de O Liberal que um dos gramados previstos para o CT seriam entregues até setembro, mas a promessa não foi cumprida.

O início das obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera começaram em 2016, ainda na gestão de Alberto Maia como presidente. No entanto, as obras pararam nos mandatos seguintes e foram retomadas apenas em 2019. Em 2020, a construção do CT ficou temporariamente parada por conta da pandemia de Covid-19.

A construção do centro de treinamento está em sua segunda etapa. O CT terá ao todo cinco campos de futebol, um campo para treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde e um prédio administrativo.