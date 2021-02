Presidente do Paysandu desmente sondagem para contratação de ídolo do Remo: 'Em nenhum momento'

Após o meia Eduardo Ramos não renovar com o Remo, o destino do atleta, de 34 anos, foi um dos assuntos preferidos do futebol paraense.

Há quem apostasse que o ídolo do Remo poderia atuar pelo Paysandu - o que seria um retorno já que ele foi campeão paraense pelo Papão em 2013. Vários perfis nas redes sociais discutiram o assunto.

Uma reportagem do Globo Esporte Pará, da TV Liberal, informou que o atleta foi procurado por representantes do Paysandu. A possível sondagem foi desmentida pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, em contato com a reportagem. "Pode desmentir. Não fizemos isso em momento algum".

Eduardo Ramos foi atleta bicolor em 2013, sendo campeão paraense e tendo atuado na Série B daquela temporada. Depois, transferiu-se para o Remo, onde foi campeão paraense duas vezes e participou de duas campanhas de acesso.

Na última quinta-feira (18), o atleta foi apresentado como reforço da Tuna Luso para o Campeonato Paraense 2021.

