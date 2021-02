Com uma camisa verde com a palavra samba, Eduardo Ramos é apresentado oficialmente na Tuna Luso

O meia Eduardo Ramos foi apresentado no início da noite desta quinta-feira (18), na boate da Tuna Luso. Simático, o meia, que fez história e é ídolo do Clube do Remo, apresentou-se inicialmente com a camisa verde com a palavra samba.

Depois, ele vestiu a camisa cruzmaltina e discursou prometendo dedicação extremada. "Estou muito feliz fazendo parte da Tuna, estou muito feliz vestindo a camisa da Tuna. Esse ano o futebol será mais que tudo pra mim", disse.

Para a presidente da Lusa, Graciete Maués, o meia é a principal contratação da Luso. "Estamos muito felizes, a nossa diretoria em ter contrato o Eduardo Ramos para o nosso elenco. Hoje a Tuna tem uma equipe jovem e precisava de algumas peças chaves para encaixar e completar a equipe, dessa forma, poder competir de igual para igual com os demais clubes do campeonato", afirmou a presidente.

Já para o executivo de futebol da Tuna, Éder Pisco, Eduardo será uma referência técnica a julgar pelas passagens em grandes clubes do país. "Ele chega para ser um dos atletas diferenciados técnicos na equipe. Ele que conquistou acessos para Série B, ele realmente é uma contratação acima da média", afirmou.