Presidente do Paysandu define data para anunciar novas contratações

O Paysandu inicia a pré-temporada na próxima semana e o presidente do clube Maurício Ettinger, durante o evento de lançamento do Parazão 2021, conversou com a equipe de OLiberal. De acordo com o dirigente, o Papão inciará a divulgar os novos contratados, já nesta quinta-feira (11), e eles se juntarão à equipe na pré-temporada.

"Estão chegando, sábado ou domingo já estão chegando as novas contratações. Vamos começar a anunciar a partir de hoje (11)", revelou. Por enquanto, o Paysandu anunciou apenas a chegada do goleiro Victor Souza, que chega para disputar vaga com Paulo Ricardo, no time de Itamar Schulle.