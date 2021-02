Paysandu confirma a contratação de goleiro; a primeira aquisição para 2021

Um dia depois de encerrar melancolicamente a temporada 2020, o Paysandu anuncia a primeira contratação para a temporada 2021. A diretoria bicolor oficializou, na manhã desta segunda-feira (8), a contratação do goleiro paulistano Victor Souza. O vínculo vai durar até 30 de novembro de 2022. O clube informou que Victor disputou 135 jogos nos últimos três anos. Ele é formado nas divisões de base do Cruzeiro-MG. Seu último clube foi o CRB-AL, na disputa da Série B.

O atleta deu entrevistas para o site oficial do Papão. “O Paysandu é o meu sétimo clube da carreira. Já conquistei seis títulos, sendo quatro estaduais, um brasileiro e uma Copa Verde, além de quatro acessos. Sou conhecido por onde passo como um atleta que trabalha muito e vive intensamente o clube. Estou chegando em Belém com o grande desafio de conquistar o principal objetivo do clube no ano, que é o acesso à Série B, e tenho certeza que juntos chegaremos lá, vocês com toda torcida, vibração, oração, e nós dentro de campo”, afirmou o defensor.

No CRB-AL, o camisa 1 passou 11 dos 30 jogos que disputou sem levar gols. Além disso, em sete pênaltis contra o ex-time, sofreu apenas um gol. Também conquistou o título de campeão alagoano. Já nas temporadas 2018 e 2019, pelo Cuiabá-MT, foi bicampeão mato-grossense, campeão da Copa Verde e subiu da terceira para a segunda divisão nacional.

Victor Souza vai se apresentar na próxima segunda-feira (15).

FICHA TÉCNICA

Nome: Victor Bernardes Andrade e Souza

Nascimento: 31/08/1992 (28 anos)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Altura: 1,91 m

Peso: 87 kg

Posição: goleiro

Clubes: Cruzeiro-MG, Nacional de Patos-MG, Tupi-MG, Tombense-MG, Democrata-MG, Cuiabá-MT e CRB-AL